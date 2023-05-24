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Жительница Дрездена госпитализирована с травмой головы в результате нападения ворон

Происшествия
Жительница Дрездена госпитализирована с травмой головы в результате нападения ворон

Агрессивные вороны напали на прохожих в Германии. Об этом сообщает полиция Саксонии.

Инцидент произошел накануне, 23 мая, в немецком Дрездене. Птицы напали на нескольких прохожих на тротуаре Девриенштрассе. В результате атаки ворон 39-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы.

Полиция оцепила опасную территорию с агрессивными птицами. О последующих нападениях не сообщалось.

Ранее жительница Сахалинской области подверглась нападению вороны во время прогулки. Агрессивная птица расцарапала пострадавшей голову и бровь.
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