Жительница Дрездена госпитализирована с травмой головы в результате нападения ворон

Агрессивные вороны напали на прохожих в Германии. Об этом сообщает полиция Саксонии.
Инцидент произошел накануне, 23 мая, в немецком Дрездене. Птицы напали на нескольких прохожих на тротуаре Девриенштрассе. В результате атаки ворон 39-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы.
Полиция оцепила опасную территорию с агрессивными птицами. О последующих нападениях не сообщалось.
Ранее жительница Сахалинской области подверглась нападению вороны во время прогулки. Агрессивная птица расцарапала пострадавшей голову и бровь.