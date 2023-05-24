Активисты попросили Госдуму РФ лишить критикующих СВО артистов пенсий и соцвыплат от государства

Государственную думу попросили лишить пенсий и других выплат от государства артистов, которые выступают против спецоперации. Соответствующее обращение направили члены движения «Зов Народа».
Активисты настаивают на том, чтобы государство перестало выделять деньги лицам, признанным иноагентами на территории РФ, критикам СВО, которые покинули Россию, передает Telegram-канал Shot. Среди них народная артистка СССР Алла Пугачева, исполнитель Борис Гребенщиков, актер Дмитрий Назаров и другие.
Ранее сообщалось, что Примадонна осталась без российской пенсии. Пугачева не смогла воспользоваться деньгами с карты, так как она не обслуживается в банках за рубежом, сообщает Infox.ru.