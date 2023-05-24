«Они сами для себя это пишут»: Пригожин о публикации Telegram-канала «Незыгарь» касательно его политических амбиций

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что он якобы обладает политическими амбициями. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя.
Бизнесмен ответил на запрос редакции издания Live24. Журналисты попросили его прокомментировать сообщение Telegram-канала «Незыгарь», согласно которому последнее интервью Пригожина политконсультанту Константину Долгову якобы является попыткой занять «высокую политическую должность» в России. Как утверждает основатель «оркестра», эта информация не соответствует действительности.
«Телеграм-канал "Незыгарь" – это источник, который читает вся политическая элита и все члены глубинного государства. Понятно, что они сами для себя это и пишут, им это необходимо», — объяснил он.
Предприниматель подчеркнул, что с помощью канала «Незыгарь» политическая элита успокаивает себя, объясняя содержание интервью наличием у Пригожина политических амбиций. Однако в действительности их нет, есть лишь «суровая правда войны», подытожил он.