Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что ЕАЭС родился на кухне у Владимира Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зародился на кухне у российского главы Владимира Путина, сообщает агентство БелТА.
«ЕАЭС нынешний начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит», — сказал глава Белоруссии.
Лукашенко сказал, что тот момент был особенным из-за присутствия в союзе Украины. Однако президент предполагал, что со временем Киев покинет объединение.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на заседание Евразийского экономического форума в Москве. Президент проведет ряд встреч для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества