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Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что ЕАЭС родился на кухне у Владимира Путина

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что ЕАЭС родился на кухне у Владимира Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зародился на кухне у российского главы Владимира Путина, сообщает агентство БелТА.

«ЕАЭС нынешний начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко сказал, что тот момент был особенным из-за присутствия в союзе Украины. Однако президент предполагал, что со временем Киев покинет объединение.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на заседание Евразийского экономического форума в Москве. Президент проведет ряд встреч для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества
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