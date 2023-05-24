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Участники акции «Лес Победы» высадили более 160 тысяч деревьев в Подмосковье

Общество
Участники акции «Лес Победы» высадили более 160 тысяч деревьев в Подмосковье

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в 11 раз прошла в Московской области, сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что на акцию пришли более 53 тыс. человек.

«Посадить дерево в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы ВОВ, пришло более 53 тысяч человек», — рассказал Филимонов.

Так только в районе села Ельдигино в Пушкинском городском округе в землю посадили 26 400 саженцев сосны.

В России повсеместно отмечали День Победы СССР в Великой Отечественной войне масштабно и красочно. Помимо «Леса Победы», в Москве было еще много мероприятий, приуроченных к этому великому празднику.

Так, пассажиры столичного МЦД на станциях «Окружная» и «Печатники» увидели виртуальную 3D-галерею, состоящую из снимков советских фотографов из коллекции «Великие испытания – Великая Победа», информирует портал «Дни.ру».
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