Военный эксперт Кнутов рассказал о последствиях ранения главкома ВСУ Залужного

Невозможность главкома ВСУ Валерия Залужного вернуться к своим обязанностям из-за полученных ранений никак не отразится на военных Украины. Об этом во время беседы с Lenta.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам специалиста, любые боевые операции в зоне СВО разрабатываются с участием штабов НАТО. Именно западные офицеры контролируют все приказы, выбирают, кто будет главкомом.
«Они будут дальше руководить операцией, как делали и до этого», — заключил Кнутов.
Ранее СМИ сообщили о том, что главком ВСУ был ранен при ракетном ударе ВС РФ под Херсоном в начале мая. По некоторым данным, Залужный получил травму головы и осколочные ранения и больше не может исполнять свои обязанности.