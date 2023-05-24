Бойцовская собака прокусила женщине руку в гипермаркете на Заневском проспекте Петербурга

Инцидент произошел утром 20 мая у входа в супермаркет. Девушка стояла, держав собаку на поводке, и ждала своего партнера. Когда пара собиралась выходить из магазина, их пес напал на прохожую и прокусил ей руку. После случившегося хозяева сели в автомобиль и уехали, не предложив пострадавшей никакой помощи.