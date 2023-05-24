Бойцовская собака прокусила женщине руку в гипермаркете на Заневском проспекте Петербурга

Хозяйка не удержала своего бойцовского пса, в результате чего животное вырвалось и напало на мимо проходящую женщину в гипермаркете на Заневском проспекте Северной столицы. Как передает 78.ru, пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Инцидент произошел утром 20 мая у входа в супермаркет. Девушка стояла, держав собаку на поводке, и ждала своего партнера. Когда пара собиралась выходить из магазина, их пес напал на прохожую и прокусил ей руку. После случившегося хозяева сели в автомобиль и уехали, не предложив пострадавшей никакой помощи.
Ранее в Государственной думе РФ рассмотрели законопроект, касающийся ужесточения наказания для владельцев питомцев, которые напали на человека и причинили ему травму. Как передает INFOX, хозяева агрессивных собак могут получить штраф в размере от десяти до двухсот тысяч рублей.