Росгвардия задержала в ЛНР подозреваемого в пособничестве ВСУ оператора дрона

Сотрудники Росгвардии зафиксировали несанкционированное использование БПЛА на территории стратегически важного объекта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск.
Росгвардейцы заметили беспилотник во время наблюдения за воздушным пространством в ЛНР. Военнослужащие вычислили точку взлета летательного аппарата, по координатам которой выдвинулись бойцы подразделения.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину во время попытки побега. Отмечается, что во время допроса злоумышленник раскрыл информацию, представляющую интерес для группировки войск. После инцидента его передали правоохранительным органам.