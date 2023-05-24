Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росгвардия задержала в ЛНР подозреваемого в пособничестве ВСУ оператора дрона

Происшествия
Росгвардия задержала в ЛНР подозреваемого в пособничестве ВСУ оператора дрона

Сотрудники Росгвардии зафиксировали несанкционированное использование БПЛА на территории стратегически важного объекта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск.

Росгвардейцы заметили беспилотник во время наблюдения за воздушным пространством в ЛНР. Военнослужащие вычислили точку взлета летательного аппарата, по координатам которой выдвинулись бойцы подразделения.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину во время попытки побега. Отмечается, что во время допроса злоумышленник раскрыл информацию, представляющую интерес для группировки войск. После инцидента его передали правоохранительным органам.

Ранее Росгвардейцы задержали подозреваемого в разбойном нападении на работника ресторана в городе Котельники Московской области, пишет «РИАМО». Он достал предмет, похожий на пистолет, и начал требовать передать ему деньги из кассы.
лнр росгвардия БПЛА пособничество задержание
Военкоры ФАН