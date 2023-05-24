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Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Политика
Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов, выразила свою позицию о принадлежности Крымского полуострова.

Ле Пен заявила, что Крым исторически по праву принадлежит РФ, аргументировав этот тезис тем, что он долгое время входил в состав Российской империи и несколько десятилетий в РСФСР. Переход полуострова Украинской ССР она объяснила «капризом диктатора».

Как сторонница референдумов, Ле Пен считает, что крымчане имели право выразить свое желание быть частью РФ, что и сделали. Также французский политик отметила, что при общении с местными жителями во время поездок в Крым у нее создалось впечатление, что люди, действительно, больше общего ощущают с Россией.

При этом лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» обратила внимание французских политиков на отсутствие беженцев-крымчан. Никто не покидал полуостров после референдума 2014 года, констатировала она.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе во время беседы с французскими журналистами заявил, что Крым изначально был российским.
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