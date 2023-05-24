Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Как сторонница референдумов, Ле Пен считает, что крымчане имели право выразить свое желание быть частью РФ, что и сделали. Также французский политик отметила, что при общении с местными жителями во время поездок в Крым у нее создалось впечатление, что люди, действительно, больше общего ощущают с Россией.