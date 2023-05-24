Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов, выразила свою позицию о принадлежности Крымского полуострова.
Ле Пен заявила, что Крым исторически по праву принадлежит РФ, аргументировав этот тезис тем, что он долгое время входил в состав Российской империи и несколько десятилетий в РСФСР. Переход полуострова Украинской ССР она объяснила «капризом диктатора».
Как сторонница референдумов, Ле Пен считает, что крымчане имели право выразить свое желание быть частью РФ, что и сделали. Также французский политик отметила, что при общении с местными жителями во время поездок в Крым у нее создалось впечатление, что люди, действительно, больше общего ощущают с Россией.
При этом лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» обратила внимание французских политиков на отсутствие беженцев-крымчан. Никто не покидал полуостров после референдума 2014 года, констатировала она.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе во время беседы с французскими журналистами заявил, что Крым изначально был российским.