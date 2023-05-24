Геннадий Онищенко рассказал, когда фармацевты начнут не завозить, а производить лекарства в России

Другой важной проблемой врач-эпидемиолог считает утилизацию лекарственных препаратов, срок годности которых истек. По его словам, лекарственные препараты, которые приобретают граждане, по истечении срока, как правило, выбрасываются с мусором, и, некоторые вирусы и бактерии при взаимодействии с ними в природе могут выработать к ним устойчивость. В результате препараты, считающиеся действенными против каких-то вирусов, перестают действовать, и это приводит к эпидемиям, пояснил врач.