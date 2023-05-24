Геннадий Онищенко рассказал, когда фармацевты начнут не завозить, а производить лекарства в России

Российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», что необходимо сделать, чтобы выросло качество российских лекарственных препаратов, и объяснил, почему не стоит слишком доверять назойливой рекламе новых лекарственных препаратов и бадов.
Правительство России обсуждает концепцию риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Применяться такой вид будет при покупке дорогих лекарств нового формата. При одобрении правительством России новой возможности представители организация в сфере фармацевтики смогут получать прибыль с лекарств в одном случае: если гражданин России после данного препарата пойдет на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги.
Профессор Геннадий Онищенко считает такой подход к решению проблемы слишком утрированным. По его мнению, проблему качества лекарственных препаратов необходимо решать комплексно, и прежде всего, необходимо реабилитировать нашу фармацевтическую промышленность, считает он.
«Огромная группа препаратов – это, прежде всего, наука, потому что в каждом новом медицинском препарате до 40% себестоимости это наука, это идея, затем испытания и уже производство. Поэтому нужно развивать научные подразделения в фармацевтике, это будет фундаментом», — заявил Геннадий Онищенко.
Ситуация в российской фармацевтике, по его словам, такова, что многие лекарственные препараты завозятся балко – то есть ввозится не лекарственная форма, а действующее вещество производства иностранных фирм, которое затем фасуется в России. Эксперт считает, что российским фармацевтам необходимо ускоренно переходить на локализацию производства медпрепаратов.
«Допустим, мы получили за рубежом препарат, начали его фасовать, потому что он нужен сегодня в медицинской практике России, а потом постепенно начинаем доходить до основ. Первое: создаем оборудование, на котором можно что-то производить, затем создаем саму субстанцию этого действующего вещества, затем делаем сами упаковку. Так постепенно степень локализации мы можем довести до 80-100%», — пояснил Геннадий Онищенко.
Фармацевтов можно направить развивать свой бизнес в этом направлении, по его мнению, только изменив российское законодательство. Оно в настоящее время очень льготное для иностранных производителей, и тем самым демотивирует отечественных производителей. По словам эксперта, им проще привезти в бадье действующее вещество и расфасовать его на своем заводе, назвав лекарство отечественным препаратом, чем заниматься собственным производством, отметил Геннадий Онищенко.
Врач-эпидемиолог не видит ничего плохого в том, что, стремясь вылечить какую-то болезнь, люди обращаются к рецептам нетрадиционной медицины или покупают бады. По его словам, в основе традиционных лечебных практик лежит траволечение, и в СССР эта практика активно использовалась. Советский Союз, например, ежегодно официально заготавливал 36 тысяч тонн лекарственных трав, напомнил он. Сегодня эта цифра равняется нулю.
«Есть что-то и в гомеопатии, и в тибетской медицине, и в наших бабушкиных рецептах. Поэтому последуем товарищу Мао Цзэдуну, который сказал: пусть распускают все цветы. Только не надо давать этим цветам бюджетного финансирования», — отметил Геннадий Онищенко.
С бадами ситуация тоже не такая однозначная. По словам эксперта, они делятся на две группы: нутрецефтики - бад протеины, выделенный белок из какого-то пищевого продукта сырья, который помогает восстановиться человеку, ослабленному, например, после тяжелой операции. И парафармацевтики - бад с добавлением лекарственных препаратов, например, витаминов. Парафамацевтики назначают при лечении тяжелых больных, например, онкологических. Большого эффекта в лечении болезней они не имеют, но как дополнительное общеукрепляющее воздействие оказывать могут, отметил врач.
«Здесь нет такой четкой грани, это не болванка, которую можно определенной длины толщиной выкрутить на токарном станке, и сказать: вот вам стандарт. Все нужно взвешено делать», — пояснил Геннадий Онищенко.
Главное, считает академик РАН, при лечении болезней обращаться к профессионалам, а не заниматься самолечением, доверившись медийным персонам, расхваливающих тот или иной бад или лекарственный препарат. Зачастую за такой рекламой скрывается элементарная жажда наживы их производителей и привлеченных ими для рекламы лиц. Типичным примером подобного обогащения врач считает рекламную активность актрисы Чулпан Хаматовой.
«Она возглавляла благотворительный детский фонд, и вдруг, как оказалось, у артистки - пусть даже самой раскрученной артистки нашего престижного театра в Москве - вдруг оказалась шикарная дача в Прибалтике. Возможно, она присваивала деньги, ведь другого пути у нее просто не было», — поделился мнением Геннадий Онищенко.
Другой важной проблемой врач-эпидемиолог считает утилизацию лекарственных препаратов, срок годности которых истек. По его словам, лекарственные препараты, которые приобретают граждане, по истечении срока, как правило, выбрасываются с мусором, и, некоторые вирусы и бактерии при взаимодействии с ними в природе могут выработать к ним устойчивость. В результате препараты, считающиеся действенными против каких-то вирусов, перестают действовать, и это приводит к эпидемиям, пояснил врач.
«Это огромная проблема, которая в том числе сказывается на качестве лечения, потому что сегодня воспитываются устойчивые штаммы микроорганизмов и проблема лекарственной устойчивости тех или иных вирусов и микробов, она чрезвычайно важна. Это является одним из главнейших элементов биологической безопасности нашей страны», — заявил Геннадий Онищенко.
Типичным примером подобных эпидемий врач считает птичий грипп, который наносит большой урон птицеводству. По его словам, птичий грипп развивается при недостатке поступления в пищу птиц лекарственных препаратов. Вирус адаптируется к небольшим дозам антивирусных препаратов, в результате происходит естественный отбор и новые поколения вирусов становятся неуязвимыми, пояснил Геннадий Онищенко.
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