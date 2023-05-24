Офтальмолог Левина рассказала об опасностях гаджетов для здоровья глаз

Она отметила, что основной вред электронных устройств заключается не столько в излучении, сколько в том, на каком расстоянии от глаз находится экран. Чем ближе объект, тем большее напряжение глазного нерва это вызывает. Это приводит не только к усталости и дискомфорту, но и зачастую сказывается на остроте зрения.