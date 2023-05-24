Офтальмолог Левина рассказала об опасностях гаджетов для здоровья глаз

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина рассказала, что может спровоцировать развитие близорукости, а также о том, в каких случаях взаимодействие с гаджетами может привести к ухудшению зрения.
В беседе с изданием Pravda.Ru специалист подчеркнула, что опасность для зрения в первую очередь существует для детей и подростков. Бесконтрольное многочасовое сидение за компьютером способно привести к близорукости.
Она отметила, что основной вред электронных устройств заключается не столько в излучении, сколько в том, на каком расстоянии от глаз находится экран. Чем ближе объект, тем большее напряжение глазного нерва это вызывает. Это приводит не только к усталости и дискомфорту, но и зачастую сказывается на остроте зрения.
Врач также добавила, что значительное влияние на зрение оказывают факторы внешней среды. Она рекомендовала обязательно соблюдать режим сна и бодрствования, делать небольшие перерывы в работе, стараться чаще бывать на свежем воздухе.