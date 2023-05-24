Политолог Габер: Россия не особо страдает от невыполнения Западом условий «зерновой сделки»

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена «зерновая сделка», станут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. Он объяснил, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул некую идею, как реализовать требования РФ по снятию санкций, блокирующих экспорт российского зерна и удобрений. «Генсек ООН вновь обязался добиваться выполнения Меморандума, подписанного Россией и ООН, включая разблокирование экспорта зерна и удобрений из РФ. Учитывая весь комплекс обстоятельств, а также обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана — продлить сделку еще на два месяца. Но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — заявил Лавров.