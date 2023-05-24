Политолог Габер: Россия не особо страдает от невыполнения Западом условий «зерновой сделки»

Как заявила 24 мая спикер МИД РФ Мария Захарова, в России исключают вариант расширения перечня товаров, а также количества портов для их экспорта с Украины в рамках «зерновой сделки». По мнению политолога-международника Евгении Габер, при этом Москва успешно находит новых мировых покупателей на свою агропродукцию.
«Россия неоднократно в ходе экспертных встреч доводила свою позицию до других заинтересованных сторон — по расширению перечня товаров и увеличению количества портов для экспорта, и речи быть не может» — заявила Захарова. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве «могут рассмотреть возможность» возобновления транзита аммиака через Украину, если «зерновая сделка» распространится на большее число товаров и портов.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена «зерновая сделка», станут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. Он объяснил, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул некую идею, как реализовать требования РФ по снятию санкций, блокирующих экспорт российского зерна и удобрений. «Генсек ООН вновь обязался добиваться выполнения Меморандума, подписанного Россией и ООН, включая разблокирование экспорта зерна и удобрений из РФ. Учитывая весь комплекс обстоятельств, а также обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана — продлить сделку еще на два месяца. Но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — заявил Лавров.
Тем временем, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Россия якобы «грубо нарушает продленное зерновое соглашение». Российские силы фактически блокируют корабли, следующие к одному из украинских портов — Южный, неподалеку от Одессы. Как считает кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер, Украине приходится довольствоваться тем «окном» для экспорта, которое ей сегодня предоставлено Россией.
«Сам факт, что «зерновую сделку» 18 мая продлили еще на два месяца — это уже положительное решение для Киева, позволяющее ему продолжить морской экспорт агропродукции. Без морских путей украинцы не могут нормально экспортировать свое зерно, ведь сухопутные коридоры — это очень долго, накладно и не эффективно. Но с каждым продлением «зернового соглашения» это, благодаря инициативам РФ, происходит во все более усеченном виде. Так, от изначальных 120 дней продления стороны уже перешли к 60-ти, — указала Габер. — Сложный переговорный процесс по сделке начинается примерно за месяц до истечения очередного срока продления. Поэтому его сейчас вновь придется начинать примерно с середины июня, и рынки опять начнет лихорадить из-за неопределенности. При этом наблюдается некий парадокс — пока на Украине цены на зерно падают, нанося ущерб местным аграриям, мировые цены, напротив, растут».
Еще одна характерная тенденция — в ходе каждого продления «зернового соглашения» речь не идет о его расширении на другие порты, указала она.
«Наоборот, список разрешенных для экспорта украинских портов неуклонно сокращается. Сейчас в одесский порт Южный, действительно, не заходят суда. Так Россия, вероятно, намекает Киеву и Западу, что именно там находится завод, служащий конечной точкой аммиако-провода «Тольятти-Одесса», перезапуска которого требуют в Москве, — пояснила аналитик. — В целом, среди условий, изначально выдвинутых Россией — и открытие аммиачного трубопровода, и разблокирование счетов, и подключение «Россельхозбанка» к международной межбанковской системе SWIFT. А также разблокирование страхования для судов РФ, и возвращение им возможности заходить в европейские порты».
Как указала Евгения Габер, сегодня Украине нужно любой ценой не просто сохранить «зерновую сделку», но и активно искать альтернативные пути для экспорта своей агропродукции.
«Сегодня Киев вынужден полностью зависеть от прихотей России, и расплачиваться за то, что структуры Запада отказываются выполнять условия Москвы. Да, пока что Турция помогает Украине сохранить зерновое соглашение, но ее позиция может измениться после президентских выборов 28 мая, — констатировала политолог. — Сейчас предпринимаются попытки включиться в процесс переговоров со стороны лидеров стран Африки, которые также зависят от экспорта агропродукции с Украины и из РФ. Вскоре делегация лидеров шести стран Африки намерена провести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы разблокировать и экспорт украинского продовольствия, и экспорт российских удобрений».
В то же время, отметила эксперт, если посмотреть на статистику перевалки зерновых грузов в российских портах, то сразу видно, что за последнее время она выросла в разы.
«Растет не только экспорт зерновых, но и удобрений из портов России. Это означает, что, по факту, РФ не особенно страдает от невыполнения Западом ее условий сделки. Кроме того, недавно Москва договорилась с Пекином о расширении «зернового коридора» между РФ и КНР, что также обещает немалые выгоды российскому агробизнесу. Россия и дальше будет стараться задействовать Китай, Индию и страны Африки для продвижения своей агропродукции, увеличивая тем самым свой экспортный потенциал. При этом Москва логично использует любые рычаги для того, чтобы агроэкспорт с Украины постепенно сокращался», — указала она.
Напомним, срок действия «зерновой сделки» уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 июля. Очередное продление было под вопросом, так как Россия не раз заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о продлении «зерновой сделки» на два месяца, призвав максимально быстро исправить «перекосы» в ее исполнении.