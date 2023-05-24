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«Не надо за соседом бегать с топором»: Пригожин выступил против ядерного удара по Украине

Армия
«Не надо за соседом бегать с топором»: Пригожин выступил против ядерного удара по Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против нанесения ядерного удара по Украине на фоне спецоперации. По его мнению, свою правоту следует доказывать исключительно на поле боя, не прибегая к оружию массового поражения.

Создатель «оркестра» привел в пример смоделированную ситуацию. Для понимания сути вопроса он предложил представить конфликт двух соседей, один из которых нецензурно выругался в адрес другого.

«И ты приходишь к соседу, ты можешь разбить морду, можешь разбить посуду. Ну, всякое бывает в конфликте. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и ударил [стилистика автора изменена] ему по башке, то это какая-то уже такая ситуация, да, странная», — пояснил Пригожин в интервью политологу Константину Долгову.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», рубящий инструмент в этом примере и олицетворяет ядерное оружие.

«Не надо за соседом бегать с топором. <...> Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором, с ядерной бомбой», — добавил Пригожин.

Также в рамках интервью создатель «оркестра» назвал лучшую армию мира. Он подчеркнул, что сейчас этот титул удерживает ЧВК «Вагнер».
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