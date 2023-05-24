Пресс-секретарь Захара Прилепина сообщила о переводе писателя в обычную палату в связи с улучшением его состояния

Публицист Захар Прилепин был переведен в обычную палату. Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь российского писателя Елизавета Кондакова.
Об этом она рассказала 24 мая, в среду. В настоящий момент состояние Прилепина стабильное, указала пресс-секретарь. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на сегодняшний день самочувствие публициста значительно улучшилось.
«Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — отметил он.
По рекомендации медицинских работников в настоящий момент посещения Прилепина ограничены, предупредила Кондакова.
Ранее писатель дал развернутое и эксклюзивное интервью ФАН. Он подробно рассказал о пережитом покушении в Нижегородской области, а также поделился планами по возвращению в зону СВО.