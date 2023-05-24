Пресс-секретарь Захара Прилепина сообщила о переводе писателя в обычную палату в связи с улучшением его состояния

Об этом она рассказала 24 мая, в среду. В настоящий момент состояние Прилепина стабильное, указала пресс-секретарь. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на сегодняшний день самочувствие публициста значительно улучшилось.