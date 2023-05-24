Язык — богатый, а лексика скудная: Онищенко о заимствованиях, англицизмах и синдроме Эллочки-людоедки

— Смотрите, в Советским Союзом население составляло 300 миллионов человек и около 500 миллионов русскоязычных людей насчитывалось в мире. Все потому, что в государствах того же Варшавского договора активно продвигался русский язык и культура. А сейчас даже страны постсоветского пространства, которые буквально выросли на русском языке, стараются избавиться от него. Под эгидой обретения национального самосознания они бьют себя в грудь и заявляют, что говорить будут только на своем языке. Я помню, как Украина начинала этот переход — все же учебники, научные материалы на русском. Взять тот же атлас анатомии человека. Ну, нет в языке наших стран соседей нужных терминов. Так вот для этого они создали государственную комиссию и сидели там, придумывали названия органов. Я как раз тогда в Киев приехал так они мне как ляпнули свои варианты замены слова аппендицит, я, так и сел. Что-то там мурыжили, изобретали и сами над этим смеялись. Так и оставили в итоге.