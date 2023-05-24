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Замешанный в истории с травмированием мальчика картинг в Петербурге заработал в 2022 году 55 млн рублей

Происшествия
Замешанный в истории с травмированием мальчика картинг в Петербурге заработал в 2022 году 55 млн рублей

Владеющее картингом, где травмировался несовершеннолетний пилот, ООО «Траектория» заработала за прошлый 2022 год 55 млн рублей. Сама фирма была образована в 2015 году, сообщает источник ФАН.

По его словам, руководителем и владельцем компании является Елена Баландина. Кроме обучения детей езде на картах, ООО «Траектория» имеет еще одну статью доходов — фирма также сдает помещения для проведения корпоративов.

Ранее сообщалось, что владельцы «Прима картинга», замешанного в истории с травмированием ребенка, не проверяли персонал на судимость при трудоустройстве. За это компанию ООО «Траектория» уже привлекали к административной ответственности.
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