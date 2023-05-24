Турнир в Польше лишили статуса чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Прежде польские власти отказались впускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в Европейских олимпийских комитетах (ЕОК) заявили, что российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в играх в Кракове.