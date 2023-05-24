Турнир в Польше лишили статуса чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за недопуска российских и белорусских спортсменов, информирует член исполкома организации.
Прежде польские власти отказались впускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в Европейских олимпийских комитетах (ЕОК) заявили, что российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в играх в Кракове.
Обновленный календарь состязаний на сайте FIE лишний раз подтверждает тот факт, что индивидуальные соревнования Европейских игр теряют статус чемпионата Европы. Это означает, что польский турнир не будет приносить квалификационные очки для попадания на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что бывший министр спорта России Павел Колобков обвинил МОК и FIE в нерешительности. Он считает, что решение FIE не допускать сильнейших российских фехтовальщиков до международных турниров объясняется лишь отсутствием воли.