Владельцы замешанного в истории с травмированием ребенка картинга в Петербурге не проверяли персонал на судимость

Стали известны подробности о владельцах картинга в Красногвардейском районе Петербурга, где пострадал несовершеннолетний. Компания ООО «Траектория» нанимала сотрудников без предоставления справок о судимости и уголовном преследовании, сообщает источник ФАН.
По его словам, из-за этого фирму, владеющую скоростным аттракционом, уже привлекали к административной ответственности. Отмечается, что при трудоустройстве граждан на должность старшего трассы руководство «Траектории» не требовало у соискателей справок о том, что они не привлекались к уголовной ответственности. При этом именно таким сотрудникам предстояло работать с детьми, что запрещено законодательно при отсутствии соответствующих документов.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит инцидент на «Прима Картинге», где мальчик получил черепно-мозговую травму. В ходе оценки происшествия будет установлено, отвечает ли картинг требованиям безопасности предоставляемых услуг.