Владельцы замешанного в истории с травмированием ребенка картинга в Петербурге не проверяли персонал на судимость

По его словам, из-за этого фирму, владеющую скоростным аттракционом, уже привлекали к административной ответственности. Отмечается, что при трудоустройстве граждан на должность старшего трассы руководство «Траектории» не требовало у соискателей справок о том, что они не привлекались к уголовной ответственности. При этом именно таким сотрудникам предстояло работать с детьми, что запрещено законодательно при отсутствии соответствующих документов.