Укрэнерго объяснило прекращение экспорта электроэнергии необходимостью обеспечения внутреннего потребления

Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости покрыть внутренние нужды страны в потреблении. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Как следует из сообщения, в настоящее время импорт и экспорт электричества не осуществляется. Киев не может продолжать экспортировать электроэнергию из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление и резервы на вечерние часы. Также компания попросила потребителей рационально использовать электроприборы в период с 19:00 по 20:00 для стабильной работы энергосистемы Украины.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС перевела электроснабжение станции на дизельные генераторы. Как пишет «Ридус», причина данного решения кроется в отключении последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт.