Укрэнерго объяснило прекращение экспорта электроэнергии необходимостью обеспечения внутреннего потребления

Как следует из сообщения, в настоящее время импорт и экспорт электричества не осуществляется. Киев не может продолжать экспортировать электроэнергию из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление и резервы на вечерние часы. Также компания попросила потребителей рационально использовать электроприборы в период с 19:00 по 20:00 для стабильной работы энергосистемы Украины.