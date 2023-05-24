Эксперт Роспотребнадзора Кустова рассказала о способах утолить жажду в жару

Чтобы быстрее утолить жажду, эксперт рекомендует пить чаще, но небольшими порциями, не более 100 миллилитров за прием, употреблять теплую воду или комнатной температуры, так как в этом случае она быстрее всасывается. Поскольку при интенсивном потоотделении организм теряет не только воду, но и соли, восполнить дефицит поможет минеральная вода. Не стоит пить сладкие газированные напитки — они жажду совершенно не утоляют.