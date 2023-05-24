Эксперт Роспотребнадзора Кустова рассказала о способах утолить жажду в жару

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова рассказала о том, сколько жидкости нужно употреблять в день, а также как быстро утолить жажду в жаркую погоду.
По словам эксперта, жидкость постоянно теряется организмом, а также испаряется с поверхности кожи и слизистых, поэтому запасы воды постоянно нужно пополнять. При этом питьевой режим зависит не столько от времени года, сколько от условий и внутреннего ритма жизни человека, передает сетевое издание sovainfo.ru.
Определенной нормы дневного потребления жидкости нет, считает специалист. Обычно следует ориентироваться на расчетное значение по 30 миллилитров на килограмм живого веса, то есть примерно 2-3 литра в сутки.
Потребности организма в жидкости увеличиваются в жару и в помещениях с нагретым воздухом, при интенсивной физической нагрузке и спортивных тренировках, во время беременности и кормления грудью, при различных заболеваниях из-за высокой температуры и интоксикации.
Чтобы быстрее утолить жажду, эксперт рекомендует пить чаще, но небольшими порциями, не более 100 миллилитров за прием, употреблять теплую воду или комнатной температуры, так как в этом случае она быстрее всасывается. Поскольку при интенсивном потоотделении организм теряет не только воду, но и соли, восполнить дефицит поможет минеральная вода. Не стоит пить сладкие газированные напитки — они жажду совершенно не утоляют.