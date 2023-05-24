Два новых направления подготовки запустили в СмолГУ совместно с МАИ

Смоленский государственный университет совместно с Московским авиационным институтом, выступающим базовой образовательной организацией, запускают обучение по двум новым специальностям.
Как пишет сетевое СМИ «Смоленская народная газета», в СмолГУ продолжается прием заявок от выпускников школ и СПО на сетевое обучение по двум новым специальностям: «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и «Самолето- и вертолетостроение».
По словам ректора учебного заведения Михаила Артеменкова, в настоящее время заявки на заключение целевого договора направили уже 100 желающих получить образование по данным специальностям. В то же время на 2023-2024 учебный год для абитуриентов создадут всего 50 мест (по 25 на каждое направление подготовки). Конкурсный отбор поступающих будет проводиться на основании набранных ими баллов.
Отмечается, что вопрос о необходимости подготовки в Смоленской области конструкторов ракет и самолетов, которые, получив образование, трудоустраивались бы на Смоленский авиационный завод, поднимался во время визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина.