Два новых направления подготовки запустили в СмолГУ совместно с МАИ

По словам ректора учебного заведения Михаила Артеменкова, в настоящее время заявки на заключение целевого договора направили уже 100 желающих получить образование по данным специальностям. В то же время на 2023-2024 учебный год для абитуриентов создадут всего 50 мест (по 25 на каждое направление подготовки). Конкурсный отбор поступающих будет проводиться на основании набранных ими баллов.