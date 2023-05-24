Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пропавших белорусских туристов в районе Эльбруса нашли на высоте 1300 метров

Происшествия
Пропавших белорусских туристов в районе Эльбруса нашли на высоте 1300 метров

После пропажи туристов из Белоруссии в районе Эльбруса спасателям удалось найти экстремалов. Их обнаружили на высоте 1300 метров.

Туристов не могли найти вторые сутки. На их поиски отправились сотрудники МЧС. Для этого также задействовали беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас жизни экстремалов ничего не угрожает, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Среди экспедиции из Белоруссии были шесть человек. Ранее ФАН опубликовал список людей, которые вошли в пропавшую группу. Сигнал об их пропаже поступил в МЧС России 23 мая, передает A42.RU.
эльбрус спасатели мчс россии
Военкоры ФАН