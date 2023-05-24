Пропавших белорусских туристов в районе Эльбруса нашли на высоте 1300 метров

Туристов не могли найти вторые сутки. На их поиски отправились сотрудники МЧС. Для этого также задействовали беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас жизни экстремалов ничего не угрожает, передает Telegram-канал Zvezdanews.