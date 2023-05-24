Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев: Киев планирует получить 110 немецких танков Leopard 1A5 в ближайшее время

Об этом он сообщил 24 мая, в среду, на своей странице в социальной сети Twitter. Точных сроков поставки и подробностей Макеев не озвучил. Украинский посол также обнародовал видеоролик с боевой машиной, находящейся в ангаре на фоне германских БМП Marder.