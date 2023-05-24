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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев: Киев планирует получить 110 немецких танков Leopard 1A5 в ближайшее время

Политика
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев: Киев планирует получить 110 немецких танков Leopard 1A5 в ближайшее время

Киевский режим намерен получить 110 немецких боевых машин Leopard 1A5 в ближайшее время. Соответствующей информацией поделился украинский посол в Германии Алексей Макеев.

Об этом он сообщил 24 мая, в среду, на своей странице в социальной сети Twitter. Точных сроков поставки и подробностей Макеев не озвучил. Украинский посол также обнародовал видеоролик с боевой машиной, находящейся в ангаре на фоне германских БМП Marder.

«110 Leopard 1A5. Уже скоро», — указал он.

Ранее стало известно, что Правительство Швейцарии указало на необходимость списания 25 танков Leopard 2 для возможной перепродажи Германии.
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