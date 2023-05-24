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Суд Астрахани постановил отреставрировать древнюю электростанцию

Общество
Суд Астрахани постановил отреставрировать древнюю электростанцию

Руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Владимир Григоршев рассказал о будущем исторического здания.

По словам Григоршева, построенная еще в 1916 году городская электростанция, которая расположена на нынешней улице Красная Набережная, признана памятником архитектуры. Между тем здание уже давно пустует и разрушается. Поэтому служба госохраны объектов культурного наследия потребовала через суд решить вопрос о его ремонте и реставрации, сообщает «Астрахань.Ру».

Недавно Кировский районный суд Астрахани обязал владельцев здания за три месяца подготовить проект ремонта и согласовать его со Службой госохраны объектов культурного наследия. Сам ремонт должен занять не более года, иначе к ответчику применят суровые штрафные санкции.
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