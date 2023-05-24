Суд Астрахани постановил отреставрировать древнюю электростанцию

По словам Григоршева, построенная еще в 1916 году городская электростанция, которая расположена на нынешней улице Красная Набережная, признана памятником архитектуры. Между тем здание уже давно пустует и разрушается. Поэтому служба госохраны объектов культурного наследия потребовала через суд решить вопрос о его ремонте и реставрации, сообщает «Астрахань.Ру».