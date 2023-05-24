СМИ сообщили о задержании педофила в Якутске, который насиловал пятилетнюю девочку в прямом эфире

Мужчину, который насиловал несовершеннолетнюю девочку в прямом эфире, задержали в Якутске. Об этом сообщает Telegram-кана Shot.
В начале мая неизвестный житель республики Саха транслировал в прямом эфире изнасилование пятилетней внучки своей сожительницы. Часть записи попала в социальные сети, вызвав широкий общественный резонанс. К поиску педофила подключились не только пользователи интернета, но и полиция.
Расследованием занялся частный детектив Максим Заболотный, он же и установил личность мужчины. Им оказался 42-летний житель Якутска Айдер А. Извращенец был задержан, в его квартире провели обыски, в ходе которых изъяли ноутбук и флешку.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Педофилу грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Подмосковье была задержана мать, снимавшая порно с девятилетним сыном. Как сообщает РИАМО, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.