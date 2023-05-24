Десять петербургских кафе незаконно открыли летние веранды

На улицах Северной столицы стали незаконно появляться террасы и летние веранды местных заведений общественного питания. Как передает «Комсомольская правда», у порядка десяти кафе была конфискована вся мебель, предназначенная для отдыха на улице.
Для размещения выносных столов каждый предприниматель должен оформить соответствующее разрешение. Однако по неизвестным причинам многие владельцы заведений пытаются незаконно занять некоторые участки. Представители комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга рассказали, что с начала 2023 года удалось пресечь нелегальную деятельность на территории десяти ресторанов.
В комитете подчеркнули, что все чаще начали получать жалобы от местных жителей по этому поводу. В обращениях население отмечает, что установленная на улице мебель затрудняет движение людям с колясками и инвалидными креслами.