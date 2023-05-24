Вице-капитан «Барселоны» Жорди Альба покинет клуб по окончании сезона-2022/23

Защитник испанской сборной по футболу Жорди Альба покинет ФК «Барселона», который он сейчас представляет, после завершения сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
При этом срок соглашения 34-летнего игрока и экс-капитана команды из Каталонии истекает только в 2024 году. СМИ написали, что испанец по окончании сезона заключит контракт с саудовским «Аль-Хилялем», куда отправятся и его экс-одноклубники — аргентинский форвард Лионель Месси и испанский хавбек Серхио Бускетс.
Во всех турнирах Альба выигрывал в разное время в составе Барсы все возможные футбольные трофеи Испании и Еврокубков.
Несмотря на все пертурбации с составом, «Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании по футболу, сообщает издание «Вечерняя Москва».