Вице-капитан «Барселоны» Жорди Альба покинет клуб по окончании сезона-2022/23

При этом срок соглашения 34-летнего игрока и экс-капитана команды из Каталонии истекает только в 2024 году. СМИ написали, что испанец по окончании сезона заключит контракт с саудовским «Аль-Хилялем», куда отправятся и его экс-одноклубники — аргентинский форвард Лионель Месси и испанский хавбек Серхио Бускетс.