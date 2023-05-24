Старейший андский крест впервые найден на побережье Перу

Археологи обнаружили старейший чакана на побережье Перу в 4000-летнем храме. Чакана (андский крест) — квадратный 12-угольный крест с круглым центром. Это первый случай, когда крест был найден на месте археологических раскопок на побережье Перу. До этого древнейшим чакана считался боливийский, которому 2000 лет.
«После этой находки необходимо переписать историю Перу! Имеющиеся у нас свидетельства о чакане в Боливии намного запоздали. Наши боливийские братья присвоили себе эту иконографию, этот символ, думая, что он присутствует только на плато Альтиплано в Андах или в околоземных зонах. Но, как оказалось, древнейший крест у нас, в Перу», — рассказал археолог Уилбер Боливар Япура.
Сообщается, что место открытия было церемониальным центром поклонения воде, что объясняет, почему его строение обращено к истоку реки Чанкай.