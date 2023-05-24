Старейший андский крест впервые найден на побережье Перу

Археологи обнаружили старейший чакана на побережье Перу в 4000-летнем храме. Чакана (андский крест) — квадратный 12-угольный крест с круглым центром. Это первый случай, когда крест был найден на месте археологических раскопок на побережье Перу. До этого древнейшим чакана считался боливийский, которому 2000 лет.