Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил о том, что США своими действиями в мировой экономике сами себя ставят под угрозу. Мероприятие проходит в Москве.
«Они (США – Прим. ред) только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития. Как я уже сказал – просто стреляют себе в ногу», — сказал Путин.
Лидер России отметил, что это касается всех государств, кто поступает идентичным образом.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин заявил о «благополучном кассировании денег» Украиной за транзит российского газа, несмотря на то, что Киев называет Россию агрессором.