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Российский лидер Владимир Путин заявил, что США в мировой экономике «стреляют себе в ногу»

Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что США в мировой экономике «стреляют себе в ногу»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил о том, что США своими действиями в мировой экономике сами себя ставят под угрозу. Мероприятие проходит в Москве.

«Они (США – Прим. ред) только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития. Как я уже сказал – просто стреляют себе в ногу», — сказал Путин.

Лидер России отметил, что это касается всех государств, кто поступает идентичным образом.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин заявил о «благополучном кассировании денег» Украиной за транзит российского газа, несмотря на то, что Киев называет Россию агрессором.
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