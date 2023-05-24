Три беспилотных катера ВСУ попытались атаковать охраняющий трубопроводы в проливе Босфор корабль «Иван Хурс»

Три беспилотных катера Вооруженных сил Украины предприняли неудачные попытки атаковать корабль «Иван Хурс» в районе пролива Босфор. Об этом соообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Защита объектов осуществляется после взрывов на «Северных потоках». Украинская техника пыталась атаковать российский корабль в 05:30 минут 24 мая. «Иван Хурс» обеспечивает безопасность работы трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В ведомстве уточнили, что все украинские катера были уничтожены в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.
Российская система ПВО ранее ликвидировала над акваторией Черного моря более 20 дронов ВСУ. Об уничтожении аппаратов сообщили в ходе брифинга Минобороны, передает «Вечерняя Москва».