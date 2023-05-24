Три беспилотных катера ВСУ попытались атаковать охраняющий трубопроводы в проливе Босфор корабль «Иван Хурс»

Защита объектов осуществляется после взрывов на «Северных потоках». Украинская техника пыталась атаковать российский корабль в 05:30 минут 24 мая. «Иван Хурс» обеспечивает безопасность работы трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В ведомстве уточнили, что все украинские катера были уничтожены в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.