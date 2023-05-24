Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава РФ Владимир Путин заявил о «благополучном кассировании денег» Украиной за транзит газа из России

Политика
Глава РФ Владимир Путин заявил о «благополучном кассировании денег» Украиной за транзит газа из России

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа, хоть и называет Россию агрессором. С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Мероприятие проходит в Москве в режиме реального времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на II Евразийский экономический форум (ЕЭФ-2023) в Москву. В его рамках белорусский лидер запланировал провести ряд встреч для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.
владимир путин россия Украина транзит газа деньги
Военкоры ФАН