Экспорт нефти из России в Китай увеличился более чем на четверть

С января по апрель 2023 года из России в Китай направлено свыше 32 миллионов тонн нефти. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно статистическим данным, Россия по-прежнему занимает ведущее место в нефтяном импорте Китайской Народной Республики. Находящаяся на втором месте Саудовская Аравия за тот же период поставила Китаю 31,2 миллиона тонн черного золота, сообщает сетевое издание «РФ-СМИ».
Далее в списке основных поставщиков следует Ирак - более 20 миллионов тонн. Затем идут Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны поставили в КНР по 13 миллионов тонн.
В 2022 году Россия поставила в Китай 86 миллионов тонн нефти. Прирост тогда составил 8% по отношению к предыдущему году.