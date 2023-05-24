Ученый Чумаков допустил появление более опасного штамма COVID-19

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Чумаков назвал условие, при котором может возникнуть новый штамм коронавируса повышенной опасности.
По мнению Чумакова, если считать, что известные до сих пор штаммы COVID-19, имеют естественное природное происхождение, то опасаться появления нового еще более смертоносного вируса не стоит. Дело в том, что в процессе эволюции такие вирусы становятся менее патогенными, сообщает «Радио 1».
Иное дело, если COVID-19 был создан генетиками искусственно в лаборатории, ведь до сих пор эту версию никто научно не опроверг. Тогда нельзя исключить и того, что можно создать еще более патогенный штамм, чем все известные сейчас.