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Ученый Чумаков допустил появление более опасного штамма COVID-19

Общество
Ученый Чумаков допустил появление более опасного штамма COVID-19

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Чумаков назвал условие, при котором может возникнуть новый штамм коронавируса повышенной опасности.

По мнению Чумакова, если считать, что известные до сих пор штаммы COVID-19, имеют естественное природное происхождение, то опасаться появления нового еще более смертоносного вируса не стоит. Дело в том, что в процессе эволюции такие вирусы становятся менее патогенными, сообщает «Радио 1».

Иное дело, если COVID-19 был создан генетиками искусственно в лаборатории, ведь до сих пор эту версию никто научно не опроверг. Тогда нельзя исключить и того, что можно создать еще более патогенный штамм, чем все известные сейчас.
коронавирус штамм лаборатория
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