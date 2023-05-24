Российские военные уничтожили 93 артиллерийских подразделения ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили почти сотню артиллерийских подразделения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По информации оборонного ведомства, российская армия за прошедшие сутки поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ. Удары были нанесены по живой силе и военной технике в 107 районах в зоне проведения специальной военной операции.
Также в Минобороны рассказали о том, что средства ПВО РФ перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. За сутки были уничтожены 20 украинских БПЛА.