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Президент РФ Путин заявил, что мировая экономика выиграет от формирования децентрализованной финансовой системы

Экономика
Президент РФ Путин заявил, что мировая экономика выиграет от формирования децентрализованной финансовой системы

Мировая экономика получит преимущество, если возникнет децентрализованная международная финансовая система. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

С таким заявлением российский лидер выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. Темой форума в этом году является «Евразийская интеграция в многополярном мире». Для участия в заседании из Белоруссии прибыл президент Александр Лукашенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона добросовестно выполняет договоренности и строго следует взятым на себя обязательствам перед другими государствами.
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