Турция, несмотря на сильное давление со стороны США, не собирается прекращать экономическое сотрудничество с Россией. Журналисты китайского издания Baijiahao назвали это заявление президента страны Реджепа Эрдогана «настоящим бунтом внутри НАТО».
Вашингтон на протяжении долгого времени выдвигает Анкаре требования по поводу прекращения взаимодействий с Москвой. В этот раз давление происходит во время выборов на пост президента Турции.
На фоне этого действующий турецкий лидер принял неожиданное как для США, так и для НАТО, решение. Он заявил, что не прекратит контакты с Россией. Более того, Анкара будет взаимодействовать с Москвой настолько тесно, насколько это возможно.
«Таким образом турецкий лидер сделал России большой подарок», — отмечают обозреватели Baijiahao.
Ранее турецкий министр внутренних дел Cулейман Сойлу заявил, что Анкара осведомлена в возможных попытках Вашингтона вмешаться в проходящие в стране выборы. По его словам, об этом его предупредил глава МВД Венгрии Пинтер Шандор.