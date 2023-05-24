Алжир первым в мире официально провел церемонию годовщины палестинской Накбы

Алжир, 24 мая. В честь 75-летия палестинской трагедии в столице АНДР прошел симпозиум под названием «Накба — преступление, продолжающееся до сих пор, а возвращение [на Родину] — это право [палестинцев]». Мероприятие состоялось по указанию президента республики Абдельмаджида Теббуна, сообщают арабские СМИ.
Как отметил посол Палестины в Алжире Файез Абу Айта, АНДР стала первой страной в мире, которая официально провела годовщину Накбы.
«Алжир является для Палестины воротами к достижению международной легитимности», — добавил он.
Помимо этого, в ознаменование 75-летия палестинской Накбы АНДР выпустил памятную почтовую марку. На ней изображены мечеть Аль-Акса и символический ключ, олицетворяющий право палестинского народа вернуться на свою территорию.
«Накба» — с арабского «катастрофа», означающая насильственное изгнание двух третей палестинского населения с родных земель. Более 700 тысяч палестинцев стали беженцами в один день по причине возникновения государства Израиль в 1948 году.
Ранее стало известно, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию с рабочим визитом в середине июня.