Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили около 150 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
В районе населенных пунктов Славянск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов двух бригад ВСУ. Кроме того, противник потерял танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.
Накануне российский истребитель Су-27 поднялся в воздух над Балтийским морем при приближении двух стратегических бомбардировщиков ВВС США. Как сообщил «Царьград», нарушения государственных границ России не было допущено.