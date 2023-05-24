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Российские войска уничтожили 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Армия
Российские войска уничтожили 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили около 150 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

В районе населенных пунктов Славянск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов двух бригад ВСУ. Кроме того, противник потерял танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

Накануне российский истребитель Су-27 поднялся в воздух над Балтийским морем при приближении двух стратегических бомбардировщиков ВВС США. Как сообщил «Царьград», нарушения государственных границ России не было допущено.
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