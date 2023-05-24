Представители Музея Рублева заявили о готовности передать копию «Троицы» храму Христа Спасителя

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени А. Рублева может предоставить для размещения 4 июня в храме Христа Спасителя копию иконы «Троица», передает РИА Новости со ссылкой на директора Андрея Миндлина.
Список с древней работы легендарного иконописца Андрея Рублева создал реставратор Василий Кириков. Причиной такой замены стало неудовлетворительное состояние шедевра древней живописи, в связи с чем его отправили на реставрацию.
Миндлин заявил, что у «Троицы» наблюдается «отслоение грунта и красочного слоя». Особенно пострадали участки у досок с лицевой стороны. По его мнению, подлинник должен всегда находиться в специальной антивандальной витрине в состоянии покоя.
При этом, если россияне хотят увидеть древние иконописные работы в оригинальном исполнении и в родных стенах, то они могут отправиться в Великий Новгород и посетить Софийский собор, советуют обозреватели портала «Дни.ру».