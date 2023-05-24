Пригожин: «ура-патриотизм» заставляет людей валять дурака и ничего не делать

Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что «ура-патриотизм» отразился и на ситуации с коррупцией в России. Поскольку такая показная любовь к родине «заставляет людей валять дурака и ничего не делать», то все начинают закрывать глаза на взяточничество. По словам Пригожина, несмотря на свои недостатки, пользу в борьбе с коррупцией приносил блогер Алексей Навальный✱ (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга, признан в РФ иноагентом), поскольку «начинал об этом верещать».