Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал свое мнение о скачке «ура-патриотизма» в России в рамках военной спецоперации и о его влиянии на ситуацию с коррупцией в стране.
Создатель «оркестра» накануне дал интервью политологу и журналисту Константину Долгову. Он отметил, что российское телевидение пытается избегать любого упоминания о «музыкантах», в том числе об их успехах в освобождении Артемовска. Однако народ понимает, что ТВ скрывает правду, добавил Пригожин.
Кроме того, по словам основателя ЧВК «Вагнер», в стране наметился так называемый «ура-патриотизм», который в большей степени овладел телевидением. Такая тенденция имеет свои плюсы, но лишь на короткой дистанции, поскольку взращивает в людях бездействие.
«Надо говорить о делах, которые мы сделали, и надо стремиться сделать эти дела. Потому что "ура-патриотизм", он заставляет людей валять дурака и ничего не делать. Потому что все равно будет все ура!» — сказал Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что «ура-патриотизм» отразился и на ситуации с коррупцией в России. Поскольку такая показная любовь к родине «заставляет людей валять дурака и ничего не делать», то все начинают закрывать глаза на взяточничество. По словам Пригожина, несмотря на свои недостатки, пользу в борьбе с коррупцией приносил блогер Алексей Навальный✱ (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга, признан в РФ иноагентом), поскольку «начинал об этом верещать».
«А теперь, когда Навальный сидит, Навального нет, украл [стилистика автора изменена] деньги и беги, вопросов никаких нет. Поэтому должны быть какие-то сдерживающие факторы. А "ура-патриотизм" чакры раскрывает. Все хорошо, все отлично, все ура. Поэтому ничего делать не будем», — объяснил создатель «оркестра».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что «оркестр» продолжает набор бойцов. По его словам, перед «музыкантами» стоит очень много задач, поэтому новобранцев ждет более интенсивная подготовка.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России