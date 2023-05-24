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«Так же, как и везде»: политолог Шпицен о коррупции среди государственных деятелей в Германии

Политика
«Так же, как и везде»: политолог Шпицен о коррупции среди государственных деятелей в Германии

Немецкий политолог и журналист Гергор Шпицен заявил о том, что в Германии среди государственных деятелей процветает коррупция, пишет SM.News.

Шпицен заявил, что в Германии на низовом уровне коррупция отсутствует. Однако, по словам политолога, среди госслужащих, как и везде, процветает взяточничество.

«Это процветает в нашей стране <…> вся коррупция, которой внизу нет, уходит наверх», — считает Шпицен.

Коррупцией пропитаны все коридоры власти Германии, вплоть до самых высших: в сфере госзаказов, распределения должностей в профильных ведомствах и министерствах, — все это, по словам Шпицена, присутствует в той или иной степени.

«Но как сказано в бессмертном фильме «Спрут», коррупция подобна смазке для государственного механизма. Без нее он не может работать. В этом смысле Германия такая же страна, как и все остальные», — заключил политолог.

При всем это, он отметил, что раньше коррупции было гораздо меньше из-за того, что большинство процессов были подконтрольны свободным СМИ. Но на данный момент в Германии повысилось влияние США на немецких политиков и медиа, считает журналист.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок подарила коллеге из Саудовской Аравии книгу по борьбе за права женщин.
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