Немецкий политолог и журналист Гергор Шпицен заявил о том, что в Германии среди государственных деятелей процветает коррупция, пишет SM.News.
Шпицен заявил, что в Германии на низовом уровне коррупция отсутствует. Однако, по словам политолога, среди госслужащих, как и везде, процветает взяточничество.
«Это процветает в нашей стране <…> вся коррупция, которой внизу нет, уходит наверх», — считает Шпицен.
Коррупцией пропитаны все коридоры власти Германии, вплоть до самых высших: в сфере госзаказов, распределения должностей в профильных ведомствах и министерствах, — все это, по словам Шпицена, присутствует в той или иной степени.
«Но как сказано в бессмертном фильме «Спрут», коррупция подобна смазке для государственного механизма. Без нее он не может работать. В этом смысле Германия такая же страна, как и все остальные», — заключил политолог.
При всем это, он отметил, что раньше коррупции было гораздо меньше из-за того, что большинство процессов были подконтрольны свободным СМИ. Но на данный момент в Германии повысилось влияние США на немецких политиков и медиа, считает журналист.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок подарила коллеге из Саудовской Аравии книгу по борьбе за права женщин.