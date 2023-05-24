Один из самых влиятельных поп-исполнителей современности Боб Дилан сегодня отмечает 82 день рождения

За всю карьеру артиста нередко критиковали за лирику его песен, которая многим казалась слишком резкой, антиполитичной и социально острой. Однако это только добавило культа его личности, настолько, что Вв2012 году он получил «президентскую медаль свободы» от тогда еще лидера нации Барка Обамы. Тогда глава Белого дома поставил певца в один ряд с Брюсом Спрингстином и U2, назвав его крупнейшей фигурой в истории американской музыки. Также Обама признался, что является большим фанатом Дилана.