Один из самых влиятельных поп-исполнителей современности Боб Дилан сегодня отмечает 82 день рождения

Восемьдесят два года сегодня исполняется одному из самых влиятельных авторов-исполнителей последних шестидесяти лет Бобу Дилану. Музыкант, художник, писатель и актер родился 24 мая 1941 года в штате Миннесота, США.
В 2016 году Боб Дилан (урожденный Роберт Аллен Циммерман) стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». В 1960-е годы его провозгласили голосом поколений, после того как некоторые его песни, в числе которых «Blowing in the wind», стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме.
Примечательно, что у Дилана есть русские корни. Дело в том, что его бабушка и дедушка по линии отца родом из Одессы (тогда еще Российской империи), и эмигрировали в Соединенные Штаты Америки в 1905 году.
Интерес к музыке Роберт проявлял с ранних лет. Сперва его любовью были блюз и кантри, потом его вкусы изменились, и он стал отдавать предпочтения рок-н-роллу, а еще позже — фолк-року. Свои первые музыкальные коллективы он начал формировать, еще учась в школе. В основном это была самодеятельность, исполняющая кавер версии песен Литл Ричарда и Элвиса Пресли.
Свой псевдоним «Дилан», который закрепится за ним навсегда, молодой Циммерман взял во времена обучения в Миннесотском университете. Тогда он стал выступать в кафе «Ten O’clock Scholar». Прежде его творческим именем было Элстон Ганн.
Первый серьезный контракт музыкант подписал в 1961 году после того, как, бросив учебу в конце первого курса, переехал в Нью-Йорк. Там он отыграл несколько концертов и встретился со своим кумиром Вуди Гатри, которые оказал сильное влияние на его первые выступления.
В ту пору он много времени посветил обучению написания песен и приобретению опыта у местных коллективов. В том же году появляются и первые упоминания о Дилане в прессе. В обзоре на двенадцатичасовой капустник «Hootenanny», на радиостанции WRVR, в котором принимал участие сам певец, его назвали «заслуживающим упоминания 20-летним последователем Гатри с захватывающим баритоном».
В 1962 году выходит первый альбом Дилана, на котором всего две песни из всего материала написаны им. В первый год продажи пластинки составили около 5000 копий. В это же время он принял два самых важных в его жизни решения: изменил имя на Роберт Дилан официально и подписал контракт с Columbia Records.
Забавный факт — на тот момент по закону штата Нью-Йорк, двадцатилетний Дилан считался несовершеннолетним, поэтому бумаги за него должны были подписать его опекуны. Но поскольку после того, как он бросил обучение, музыкант потеряла с ними всякую связь, он просто назвался сиротой. В связи с этим легендарный продюсер Джон Генри Хэммонд отказался от упомянутого пункта и позволил Дилану самостоятельно поставить свою подпись.
Из-за своей манеры одеваться, а именно в поношенное пальто и в шляпу, Дилан получил звание «бродяга с гитарой» Однако мало кто знает, что этот образ он взял у Чарли Чаплина. В честь легенды немого кино поэт также назвал свой альбом 2006 года «Modern Times», по названию фильма с актером 1936 года.
Еще один интересный факт из его жизни. Одним из поступков, за который, по признанию самого музыканта, ему действительно жаль, стала история с диваном. Как-то культовый поп-арт художник Энди Уорхол подарил Дилану роскошную картину короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, которую тот променял на упомянутый выше предмет мебели. Сегодня картина стоила бы миллионы.
За всю карьеру артиста нередко критиковали за лирику его песен, которая многим казалась слишком резкой, антиполитичной и социально острой. Однако это только добавило культа его личности, настолько, что Вв2012 году он получил «президентскую медаль свободы» от тогда еще лидера нации Барка Обамы. Тогда глава Белого дома поставил певца в один ряд с Брюсом Спрингстином и U2, назвав его крупнейшей фигурой в истории американской музыки. Также Обама признался, что является большим фанатом Дилана.
И спорить со значимостью Боба Дилана в мировой культуре довольно сложно. Его песни перепивались сотни раз артистами различных жанров, вплоть до Metallica, его композиции ни раз становились лидерами чарт-парадов. Кроме музыки он также отличился и в живописи. Выставки его работ проходили в ведущих мировых галереях современного искусства. А по версии журнала Rolling Stone, Дилан занимает 1-е место в списке 100 величайших авторов песен всех времен.