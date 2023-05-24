Прокуратура проверит инцидент на «Прима Картинге», где мальчик получил черепно-мозговую травму

Отметим, что мальчик врезался в отбойник на гоночной трассе еще в воскресенье, 21 мая. Владельцы картинга, в свою очередь, квалифицировали инцидент как ДТП. Именно по этой причине о происшествии в правоохранительных органах узнали только спустя три дня.