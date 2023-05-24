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Прокуратура проверит инцидент на «Прима Картинге», где мальчик получил черепно-мозговую травму

Происшествия
Прокуратура проверит инцидент на «Прима Картинге», где мальчик получил черепно-мозговую травму

Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку происшествия на «Прима картинге», в результате которого госпитализировали мальчика с черепно-мозговой травмой, сообщает источник ФАН.

Отметим, что мальчик врезался в отбойник на гоночной трассе еще в воскресенье, 21 мая. Владельцы картинга, в свою очередь, квалифицировали инцидент как ДТП. Именно по этой причине о происшествии в правоохранительных органах узнали только спустя три дня.

Отмечается, что проверка, организованная прокуратурой, будет очень тщательной. В ходе оценки происшествия будет установлено, отвечает ли картинг требованиям безопасности предоставляемых услуг.

Напомним, что девятилетнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг и ранами на подбородке. Он находится в тяжелом состоянии.
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