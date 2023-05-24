Прокуратура проверит инцидент на «Прима Картинге», где мальчик получил черепно-мозговую травму

Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку происшествия на «Прима картинге», в результате которого госпитализировали мальчика с черепно-мозговой травмой, сообщает источник ФАН.
Отметим, что мальчик врезался в отбойник на гоночной трассе еще в воскресенье, 21 мая. Владельцы картинга, в свою очередь, квалифицировали инцидент как ДТП. Именно по этой причине о происшествии в правоохранительных органах узнали только спустя три дня.
Отмечается, что проверка, организованная прокуратурой, будет очень тщательной. В ходе оценки происшествия будет установлено, отвечает ли картинг требованиям безопасности предоставляемых услуг.
Напомним, что девятилетнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг и ранами на подбородке. Он находится в тяжелом состоянии.