Политолог объяснил, почему в США усилилось судебное давление на Дональда Трампа

Накануне стало известно, что судебные слушания по уголовному делу против экс-президента США Дональда Трампа состоятся 25 марта 2024-го, в разгар президентской кампании. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, все это пока играет на руку самому Трампу.
О дате проведения судебных слушаний по делу Трампа накануне заявил судья Хуан Мерчан на заседании в Нью-Йорке. При этом судья предупредил Трампа об ограничениях публичного обсуждения ряда доказательств по делу. Как отметили американские СМИ, слушание назначено на самый разгар предвыборной кампании Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США. Напомним, они пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация нового главы государства состоится в январе 2025 года.
Ожидается, что Трамп, которого обвиняют в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть выплату денег за молчание порнозвезде, следующей весной намерен разъезжать по стране параллельно со своими соперниками. Согласно закону, в это время в Соединенных Штатах проводятся праймериз внутри политических партий по выдвижению кандидатов в президенты. Сам Трамп после судебного заседания написал в соцсетях: «Они навязали нам дату судебного разбирательства — 25 марта, прямо в середине основного сезона. Это называется прямым вмешательством в выборы».
Как считает политолог-американист Малек Дудаков, по мере приближения праймериз, прокурорское давление на Трампа в Америке неуклонно усиливается.
«Как выяснилось, целая команда во главе со спецпрокурором Джеком Смитом теперь расследует связи Трампа с целым рядом государств — в частности, с Китаем, Францией, Турцией, Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ и Оманом. России в этом перечне нет, что вполне объяснимо. Ведь после позорного краха повестки с «Рашагейтом» эту тему американские силовики временно «забыли», — отметил эксперт.
В данном случае, дело касается секретных документов, которые были обнаружены в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в ходе обыска, устроенного агентами ФБР, указал он.
«Команда спецпрокурора Смита пытается уличить Трампа в том, что он мог иметь связи со странами, документы о которых хранились у него дома. Часть секретных бумаг касалась стран Ближнего Востока, а другая часть могла содержать компромат на президента Франции Эммануэля Макрона. По данным СМИ, в них содержались и некие «секретные данные о ядерных программах», — сообщил Дудаков.
Сам Трамп и его команда при этом указывают на очевидное избирательное правосудие со стороны прокурорской системы, продолжил аналитик.
«Всем очевидно, что федеральные прокуроры США почему-то не решаются расследовать хорошо задокументированные коррупционные связи семейства Байденов с Китаем, Украиной, Румынией или Мексикой. Более того, у президента Байдена в начале нынешнего года также обнаружились секретные документы, и по этому делу тоже был назначен спецпрокурор. Но, похоже, это дело пока никак не сдвинулось с мертвой точки, — отметил политолог. — В то же время, Дональда Трампа прокуроры явно хотят «затаскать по судам» — его обвиняют то в мошенничестве в Нью-Йорке, то в вымышленном изнасиловании некой журналистки, то в хранении у себя дома секретных документов. Задача прокуроров — сорвать президентскую кампанию Трампа, чтобы он больше времени проводил в судебных залах, чем на митингах своих сторонников».
Впрочем, все эта прокурорско-судебная шумиха скорее играет на руку Трампу, считает аналитик.
«Экс-президент уже стал явным фаворитом на республиканских праймериз, он обходит по популярности своего соперника Рона Десантиса почти на 40%. Но для демократов хуже всего то, что в заочном противостоянии с президентом Джо Байденом Трамп тоже стал вырываться вперед, в некоторых соцопросах — аж с отрывом в 7 пунктов, 47% на 40%. Похоже, прокурорские нападки на Трампа лишь формируют вокруг него имидж «жертвы политического преследования» со стороны вашингтонской элиты. А это само по себе очень импонирует многим американцам», — заключил аналитик.
Напомним, в начале апреля 2023-го окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинение против Трампа по 34 эпизодам, когда тот предстал перед судом. Они касаются фальсификации отчетности. Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как «плата за юридические услуги». Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено уголовное дело. Виновным себя он не признал. Также он подал иск против своего экс-адвоката Майкла Коэна, из-за показаний которого и было возбуждено дело. Коэн в 2018 году сознался в выплате 130 тысяч долларов Клиффордс, и его тогда осудили на три года тюрьмы