Политолог объяснил, почему в США усилилось судебное давление на Дональда Трампа

Напомним, в начале апреля 2023-го окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинение против Трампа по 34 эпизодам, когда тот предстал перед судом. Они касаются фальсификации отчетности. Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как «плата за юридические услуги». Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено уголовное дело. Виновным себя он не признал. Также он подал иск против своего экс-адвоката Майкла Коэна, из-за показаний которого и было возбуждено дело. Коэн в 2018 году сознался в выплате 130 тысяч долларов Клиффордс, и его тогда осудили на три года тюрьмы