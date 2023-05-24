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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении добровольцев СВО на воинских кладбищах

Армия
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении добровольцев СВО на воинских кладбищах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении на воинских кладбищах представителей добровольческих подразделений, принимающих участие в специальной военной операции.

Соответствующий законопроект был опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно обнародованному документу, добровольцев СВО можно хоронить на воинских кладбищах наравне с членами регулярных частей ВС РФ. При этом на воинских захоронениях должны быть размещены надписи и обозначения о памятнике.

Ранее депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова заявила о том, что меры поддержки должны охватывать всех, кто находится в зоне СВО, независимо от их статуса. Поэтому дети добровольцев получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние лагеря.
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