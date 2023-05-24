Госдума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении добровольцев СВО на воинских кладбищах

Ранее депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова заявила о том, что меры поддержки должны охватывать всех, кто находится в зоне СВО, независимо от их статуса. Поэтому дети добровольцев получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние лагеря.