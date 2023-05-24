Financial Times: глава немецкого МИД Бербок подарила коллеге из Саудовской Аравии книгу по борьбе за права женщин

В статье под названием «Танки, водка, феминизм» британское СМИ подробно описало произведенный дипломатом «фурор». Оказалось, что речь идет о 80-страничном справочнике по феминистской внешней политике, автором которого является Анналена Бербок. Вручая экземпляр издания главе МИД Саудовской Аравии Аль Сауду, руководитель немецкого ведомства добавила — «не секрет, что нас по-прежнему многое разделяет».