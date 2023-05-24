Financial Times: глава немецкого МИД Бербок подарила коллеге из Саудовской Аравии книгу по борьбе за права женщин

Зарубежные СМИ высмеяли очередной поступок министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Во время визита в Саудовскую Аравию она подарила своему ближневосточному коллеге Фейсалу бин Фархану Аль Сауду книгу о борьбе за права женщин, пишет Financial Times.
В статье под названием «Танки, водка, феминизм» британское СМИ подробно описало произведенный дипломатом «фурор». Оказалось, что речь идет о 80-страничном справочнике по феминистской внешней политике, автором которого является Анналена Бербок. Вручая экземпляр издания главе МИД Саудовской Аравии Аль Сауду, руководитель немецкого ведомства добавила — «не секрет, что нас по-прежнему многое разделяет».
Немецкое издание Der Spiegel тоже не смогло обойти стороной действия своего министра в иностранном государстве. По версии СМИ, Бербок в ходе международного визита — «вампир, который посещает магазин с чесноком».
Ранее в Сети раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о спонсировании России, опубликованное в немецком издании Die Welt. Комментаторы назвали дипломата «неумной» и «неопытной».