Заместителя главы Минобранауки Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Сперва родные, близкие и коллеги покойного пришли на панихиду в Богоявленский кафедральный собор. Туда же в среду приехала и вдова, народная артистка России Диана Гурцкая. Позже гроб с телом чиновника доставили на Троекуровское кладбище. Желающие смогли проводить Кучеренко в последний путь. По завершении гражданской панихиды гроб опустили в землю. Участники траурной церемонии кинули горстки земли.