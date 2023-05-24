Глава МВФ Георгиева: Вашингтон сможет избежать дефолта на фоне превышения страной лимита госдолга

Об этом она заявила 24 мая, в среду, в ходе своей речи на Катарском экономическом форуме, проходившем в Дохе. Глава МВФ указала, что центробанкам по всему миру необходимо сохранять жесткую денежно-кредитную риторику перед лицом инфляционных рисков. Такая ситуация, вероятно, изменится в 2024-2025 годах, предположила она.