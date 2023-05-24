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Глава МВФ Георгиева: Вашингтон сможет избежать дефолта на фоне превышения страной лимита госдолга

Экономика
Глава МВФ Георгиева: Вашингтон сможет избежать дефолта на фоне превышения страной лимита госдолга

Соединенным Штатам удастся избежать дефолта на фоне превышения страной лимита государственного долга. Соответствующей информацией поделилась директор МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом она заявила 24 мая, в среду, в ходе своей речи на Катарском экономическом форуме, проходившем в Дохе. Глава МВФ указала, что центробанкам по всему миру необходимо сохранять жесткую денежно-кредитную риторику перед лицом инфляционных рисков. Такая ситуация, вероятно, изменится в 2024-2025 годах, предположила она.

«История говорит нам, что США будут бороться с угрозой дефолта, придет 11-й час, когда вопрос будет решен», — отметила Георгиева.

Прежде в Центробанке сообщили, что в Кузбассе замедлился рост цен. Подробности передает A42.RU.
глава мвф Инфляция США
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