«Откровенно». Анатолий Вассерман о личной коллекции оружия, судьбе Украины и юморе ниже пояса

Героем нового выпуска «Откровенно» стал известный эрудит, публицист и политик Анатолий Вассерман. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал, что думает о современной Украине, почему решил получить российское гражданство и при каких условиях вновь посетит страны Прибалтики.
Анатолий Александрович родился в 1952 году в Одессе в семье ученого-теплофизика и главного бухгалтера. Все его родственники были высокоинтеллектуальными людьми и занимались работой, требующей серьезного умственного напряжения. Герой признался, что брал пример с близкого окружения и с детства тренировал свой ум, в результате чего эрудиция стала его главной силой.
«Часто спорят: ум — это врожденное или приобретенное качество? Я полагаю, что во мне самом большая часть ума была натренирована десятилетиями непрерывных усилий», — подчеркнул он.
Уровень IQ Вассермана достигает 150, однако он этим не хвастается, так как в мире есть люди с более высоким коэффициентом. Также гость раскрыл секрет, как знатоки из популярных интеллектуальных игр находят правильные ответы.
«Они их вычисляют. Все участники знают гораздо меньше, чем кажется со стороны, зато думают гораздо больше. Опыт интеллектуальных игр оказывается полезен в повседневной жизни. Мне, как правило, удается ошибаться редко», — подметил эрудит.
Анатолий Вассерман — депутат Государственной думы, он откровенно рассказал о своих задачах на этом посту, и что предпринимает, когда его личное мнение расходится с политикой партии. Также он рассказал о своей милитаристской сущности, как в его личной коллекции скопился целый арсенал оружия. Кроме того, он объяснил, почему недолюбливает популярное юмористическое шоу «Что было дальше».
Все подробности интервью с Анатолием Вассерманом — в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».