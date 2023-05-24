«Откровенно». Анатолий Вассерман о личной коллекции оружия, судьбе Украины и юморе ниже пояса

Анатолий Вассерман — депутат Государственной думы, он откровенно рассказал о своих задачах на этом посту, и что предпринимает, когда его личное мнение расходится с политикой партии. Также он рассказал о своей милитаристской сущности, как в его личной коллекции скопился целый арсенал оружия. Кроме того, он объяснил, почему недолюбливает популярное юмористическое шоу «Что было дальше».