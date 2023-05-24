«Единый день открытых дверей» охватит сотни площадок Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о концепции акции «Единый день открытых дверей».
По словам Сергуниной, 27 мая одновременно почти на 300 культурных площадках Москвы пройдет городская познавательная акция «Единый день открытых дверей». Речь идет о том, что москвичи и гости столицы смогут посетить библиотеки и культурные центры, чтобы с пользой и удовольствием провести свободное время, сообщает «Типичная Москва».
Для них подготовлены интересные экскурсии, творческие мастер-классы, интерактивные шоу и другие культурно-развлекательные мероприятия, включая захватывающие спектакли и яркие концертные выступления музыкантов.