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«Единый день открытых дверей» охватит сотни площадок Москвы

Общество
«Единый день открытых дверей» охватит сотни площадок Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о концепции акции «Единый день открытых дверей».

По словам Сергуниной, 27 мая одновременно почти на 300 культурных площадках Москвы пройдет городская познавательная акция «Единый день открытых дверей». Речь идет о том, что москвичи и гости столицы смогут посетить библиотеки и культурные центры, чтобы с пользой и удовольствием провести свободное время, сообщает «Типичная Москва».

Для них подготовлены интересные экскурсии, творческие мастер-классы, интерактивные шоу и другие культурно-развлекательные мероприятия, включая захватывающие спектакли и яркие концертные выступления музыкантов.
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