«Единый день открытых дверей» охватит сотни площадок Москвы

По словам Сергуниной, 27 мая одновременно почти на 300 культурных площадках Москвы пройдет городская познавательная акция «Единый день открытых дверей». Речь идет о том, что москвичи и гости столицы смогут посетить библиотеки и культурные центры, чтобы с пользой и удовольствием провести свободное время, сообщает «Типичная Москва».